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Танкисты Урала, Сибири и Поволжья приняли участие в танковом биатлоне в Челябинской области
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Танкисты Урала, Сибири и Поволжья приняли участие в танковом биатлоне в Челябинской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшим оказался взвод 90-й танковой дивизии, который представит округ на всеармейских соревнованиях.
Лучшие танковые экипажи Урала, Сибири и Поволжья сошлись на чебаркульском полигоне в Челябинской области. Там проходил окружной этап соревнований по танковому биатлону. В течение трех дней бойцы на Т-72б3 выполняли огневые задачи, преодолевая препятствия.
Точность попадания фиксировали с помощью видеокамер, датчиков на мишенях и беспилотников. Лучшим оказался взвод 90-й танковой дивизии. Он представит округ на всеармейских соревнованиях.
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