Сергей Силкин: У «Локомотива» теперь отпала одна проблема, остаётся только «Спартак» 

«Это был хороший матч. Динамовцы очень грамотно выстроили игру и по делу выиграли. Чего не хватило ЦСКА? Голов, но у них и моментов особо не было. А то, как себя повёл Ахмед Муса после своей замены, говорит о неуважительном отношении нападающего ни к своему тренеру, ни к своей команде. Оставшаяся часть сезона для ЦСКА? Не знаю, за что они будут бороться. Из Лиги Европы они практически вылетели, шансов на чемпионство, думаю, уже нет. А третье место или какое-то другое — это вопрос не ко мне, это проблема ЦСКА.
Если бы ЦСКА сегодня удачно сыграл, то давление на „Локомотив“ усилилось бы, команде было бы ещё сложнее, поскольку преследуют два серьёзных соперника, и шансов на ошибку нет. А учитывая то, что „армейцы“ сегодня уступили, у „Локомотива“ теперь отпала одна проблема, остаётся только »Спартак". Трудно сказать, сдюжит ли «Локомотив». По потерянным очкам они опережают «Спартак» на пять баллов, и я думаю, что у них очень хорошие шансы, есть даже одно право на ошибку", — приводит слова Силкина Rusfootball.Info.