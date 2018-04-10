Интерактивный футбол: как всё устроено

Алексей Кушниренко, руководитель Кубка России по интерактивному футболу

А. Кушниренко (слева) и В. Гусев — Несмотря на то что количество людей, которые играют в киберспортивные игры, сейчас довольно велико, профессионалами становятся немногие. В России по-настоящему хороших игроков всего 15—20 человек, а в мире их и вовсе около двухсот. Так что те, кто начинают киберспортивную карьеру, понимают: шансы добиться серьёзного успеха и тем более разбогатеть минимальны.

Если вы хотите стать профессиональным интерактивным футболистом, нужно понимать: просто хорошо играть недостаточно. Необходимо развивать себя не только умственно, но и физически — профессиональные футбольные клубы, подписывая контракт с новыми игроками, хотят, чтобы интерактивные футболисты выглядели спортивно, могли играть не только сидя перед компьютером, но и на реальном поле. Игроки также должны быть активными в социальных сетях, вести блоги: это будет приносить дополнительный доход организациям. Шанс подписать контракт появляется только после победы на каком-то престижном турнире. Игрок, который выигрывает матчи у сложных соперников у себя дома, никому не интересен.

Для широкой аудитории интерактивный футбол — наиболее привлекательная игра. В ней — в отличие от других киберспортивных дисциплин — практически нет возрастных ограничений. Кроме того, футбол — самый популярный вид спорта, и его правила знакомы многим. На примере интерактивного футбола гораздо легче объяснить людям, что компьютерный спорт — это не зло, а ребята, играющие на таком крупном турнире, как Кубок России, вполне способны выйти и на настоящее поле. В большинстве своём все интерактивные футболисты в прошлом играли в футбол хотя бы на юниорском уровне. Фото: пресс-служба ФКС России Если человек младше 12 лет, начинать серьёзно заниматься интерактивным футболом не имеет смысла: показать хороший результат просто невозможно. До этого возраста советую играть на поле и изучать футбол. Участие в соревнованиях лучше начинать с регионального этапа — отобраться в сборную региона на всероссийские соревнования. Уже после победы в студенческой лиге можно попасть в полупрофессиональную команду, а дальше стремиться к победе на чемпионате и Кубке России (там есть реальный шанс подписать первый контракт). Понятное дело, все мечтают о том, чтобы хобби приносило доход, — зарплата профессионального интерактивного игрока в России может составлять 70 000—80 000 рублей в месяц.

Несмотря на то что в интерактивном футболе матч длится 12 минут, сама игра динамичнее, чем игра на настоящем поле — интерактивному спортсмену нужно иметь высокую концентрацию. Выиграть на соревнованиях без разбора игры и тактики соперников невозможно — необходимо постоянно пересматривать записи своих матчей. Играя в большой футбол, спортсмен концентрируется только на себе, а в интерактивном — на 11 игроках одновременно. В общем, нужно уметь быстро реагировать. Игровой день на турнире может длиться до двенадцати часов, причём восемь из них игрок будет находиться на площадке (как вы понимаете, стрессоустойчивость для интерактивного футболиста тоже очень важна).

Киберфутболисту нужно знать все схемы, которые есть в футбольном симуляторе, знать всех игроков соперника, знать, что от них ожидать, как противодействовать, как просчитывать все возможные ходы и при этом вовремя нажимать на клавиши. В каком-то смысле это можно сравнить с тренерской работой. Чтобы выигрывать, нужно постоянно разбирать игры, показывать их кому-то. В России даже среди профессиональных игроков мало кто занимается этим — можно играть сотни матчей и совершать одни и те же ошибки. Фото: пресс-служба ФКС России Есть миф, что киберспортсмены — очень замкнутые, неразговорчивые люди, будто их увлечение сильно сказывается на психическом здоровье. Интерактивный футбол борется с этой проблемой. Приходя на турниры, играя в командах, люди лучше социализируется. К примеру, существуют турниры, где одиннадцать спортсменов играют вместе, каждый при этом управляет одним футболистом. В итоге они должны показать единый результат.

Кубок России — один из самых значимых турниров в карьере любого российского интерактивного футболиста. Если он выигрывает этот турнир, он уже профессионал — с большой долей вероятности его может «подписать» профессиональный футбольный клуб или киберспортивная организация. Для этого со всей страны мы — при помощи онлайн— и офлайн-турниров — отбираем 64 претендента.

Интерактивным футболом интересуются и реальные игроки, они приходят на турниры поддержать ребят. Это стирает границы между интерактивным и реальным футболом и в очередной раз доказывает: всё это — уже давно общая сфера деятельности и любимый всеми спорт. А привлечение профессиональных комментаторов этому только способствует. Для некоторых ребят тот факт, что их игру в гранд-финале комментирует Виктор Гусев, — исполнение детской мечты. — Если перед обывателем включить соревнования по интерактивному футболу и простой футбольный матч, отличить их он сможет разве что по картинке. Хотя я думаю, что через пару лет и эти различия будут незаметны.

Роберт Фахретдинов — Я занимался футболом с пяти лет, играл за все детско-юношеские команды в родной Уфе. Но в 13 лет я сломал ногу и, чтобы чем-то себя занять, пока сидел дома и восстанавливался, начал играть в «Фифу». Со временем я узнал, что по интерактивному футболу проводятся крутые соревнования, ребята ездят по всему миру. Первый свой крупный турнир я проиграл, ведя на первых минутах 2:0. После этого я понял: игра на любительских сайтах и на профессиональном уровне — это разные вещи.

В первый же год профессиональной карьеры я вошёл в топ-3 интерактивных футболистов Европы. Я пытался совмещать «Фифу» с обычными футбольными тренировками, когда восстановился после перелома, но как только начал показывать крутые результаты, подумал — зачем мне бегать два раза в день на жаре, когда можно сидеть дома, выигрывать разные турниры, получать призовые и кататься по всему миру? У моего знакомого в Уфе был компьютерный клуб, в нём я начал организовывать турниры и приглашать игроков со всей республики принимать в них участие.

Тренер говорил мне, что глупо бросать тренировки в 14-15 лет, когда осталось чуть-чуть, чтобы понять, есть ли шансы выйти на высокий уровень. Но я выбрал для себя другой путь: на год подписал контракт с «Уфой», а в августе 2017 года состоялся мой полноценный трансфер в футбольный клуб «Локомотив». Фото: пресс-служба ФКС России Я всегда мечтал оказаться в «Локомотиве». Мы с братом с детства болеем за этот клуб, и когда я подписал контракт, он сразу же мне позвонил и сказал: «Помнишь, ты говорил, что будешь обязательно в „Локо“ играть? Вот оно! Сбылось!» Сейчас, когда я надеваю футболку «Локомотива» и прихожу на игру, чувствую огромную ответственность перед клубом и болельщиками. Я езжу на выездные матчи вместе с футболистами «Локо», вижу людей, которые работают в клубе, и понимаю, как сильно они любят команду.

Что бы ни происходило на турнире, лучше оставаться спокойным, иначе навредишь самому себе. Все эмоции — радость от гола или досада после пропущенного мяча — влияют на тебя и на соперника: он видит, что ты уязвим. Офлайн-турниры тяжелее для начинающего игрока: в онлайне ты сидишь дома в комфортных условиях — кресло, к которому ты привык, нет камер, никто не отвлекает, ты можешь сам настроить себе свет и высоту монитора. На офлайне ты встречаешься лицом к лицу с соперником и видишь тех, кто пришёл тебя поддержать. Офлайн очень стимулирует: что такое спорт без болельщиков? Какой бы ни была аудитория, ты всегда играешь ради кого-то, не только ради себя.

Когда я только начинал играть, мне говорили, что в офлайне многие матчи выигрываются ещё до начала. Много раз, когда я видел игрока перед матчем, я уже понимал, что он чувствует. Так что в интерактивном футболе тоже есть психологическая борьба. Фото: пресс-служба ФКС России В «Фифе», так же как и в футболе, много разных тактик и схем. Новички часто думают, что если они возьмут стратегию чемпиона, то тут же начнут выигрывать. Раньше казалось, что у топ-игроков есть какие-то секретные тактики, но всё зависит только от футболиста — он должен почувствовать, какой тактикой ему комфортнее играть и нарабатывать эту схему. У игрока всегда должно быть несколько планов. Все тактики и настройки — это 5—10% успеха, самое важное — это просто играть с соперниками, которые сильнее тебя. Сейчас транслируются все чемпионаты, любой может зайти и посмотреть, что интерактивные футболисты делают на поле. Ты просто перенимаешь всё самое лучшее от каждого игрока и пытаешься выработать свой стиль.

Думаю, до 15-16 лет лучше заниматься реальным футболом, а «Фифу» оставить в качестве хобби. Если всё хорошо с футболом, лучше идти в него, потому что в «Фифу» можно вернуться и в 19-20 лет. Нельзя забывать о том, что можно просто бегать, играть в футбол хотя бы пару раз в неделю, чтобы поддержать себя в форме. Это очень важно, после физических нагрузок и думается быстрее, и играется легче. Если ты играешь часами не вставая, ты не будешь выигрывать. В интерактивном футболе преимущество всегда у тех, кто помимо отличного владения игрой силён как психологически, так и физически. Статьи по теме Что такое киберспорт, кто такие киберспортсмены В чём играть в футбол: 11 классных бутс 9 удобных и крутых вещей для игры в футбол Как тренируется чемпион России по футболу Квинси Промес

Запись «Интерактивный футбол: как всё устроено» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.