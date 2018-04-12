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Лучшие стрелки Восточного военного округа соревнуются в умении поражать цели
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Лучшие стрелки Восточного военного округа соревнуются в умении поражать цели 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители конкурса представят ВВО на всероссийском этапе соревнований «Снайперский рубеж-2018».
Эти ребята ясно видят перед собой цели. И умеют поражать их с первого раза. Речь про снайперов Восточного военного округа.
Лучшие стрелки частей и соединений собрались на полигоне в Приморском Крае. Им нужно на скорость преодолеть полосу препятствий, выполнить контрольные стрельбы из снайперской винтовки и пистолета Макарова, поразить мишени ручными гранатами.
Снайпер также должны поразить движущиеся мишени на максимальной дальности, идентифицировав цель по фотографии. Лучшие по итогам этих занятий представят Восточный округ на всероссийском этапе соревнований «Снайперский рубеж-2018».
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