Ряд соединений общевойскового объединения ВВО в Забайкальском крае подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

К мероприятиям привлекаются военнослужащие соединений войск противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных войск и связи.

Ряд соединений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, подняты по тревоге в рамках проведения второго этапа контрольной проверки за зимний период обучения.

К мероприятиям привлекаются военнослужащие соединений войск противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных войск и связи.

Специальной комиссией будут проверены состояние несения боевого дежурства, оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

В завершение контрольной проверки пройдут тактические учения различного уровня, по результатам которых будет оценена боеспособность подразделений.

Также проверяемые сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.

Среди проверяемых подразделений имеются претендующие на получение почетного наименования «ударное».

На вооружении проверяемых соединений состоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные гаубицы «Мста», ракетные системы залпового огня «Ураган» и зенитные ракетные комплексы «Бук».