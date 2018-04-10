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Ряд соединений общевойскового объединения ВВО в Забайкальском крае подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения
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Ряд соединений общевойскового объединения ВВО в Забайкальском крае подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К мероприятиям привлекаются военнослужащие соединений войск противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных войск и связи.
Ряд соединений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, подняты по тревоге в рамках проведения второго этапа контрольной проверки за зимний период обучения.
К мероприятиям привлекаются военнослужащие соединений войск противовоздушной обороны, артиллерии, ракетных войск и связи.
Специальной комиссией будут проверены состояние несения боевого дежурства, оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.
В завершение контрольной проверки пройдут тактические учения различного уровня, по результатам которых будет оценена боеспособность подразделений.
Также проверяемые сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке.
Среди проверяемых подразделений имеются претендующие на получение почетного наименования «ударное».
На вооружении проверяемых соединений состоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самоходные гаубицы «Мста», ракетные системы залпового огня «Ураган» и зенитные ракетные комплексы «Бук».
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