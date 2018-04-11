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Сильнейшие снайпера ВВО поборются за звание самого меткого стрелка
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Сильнейшие снайпера ВВО поборются за звание самого меткого стрелка 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В конкурсе «Снайперский рубеж» принимают участие более 50 военнослужащих, представляющих все общевойсковые объединения округа, подразделения специального назначения, морскую пехоту Тихоокеанского флота и школу снайперов учебного центра.
Лучшие снайперы из соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областей, приступили к состязаниям «Снайперский рубеж-2018». Соревнования проходят в Хабаровском крае на базе общевойскового полигона Князе-Волконское.
К конкурсу профессионального снайперского дела привлечены свыше 50 лучших стрелков, представляющих все общевойсковые объединения Восточного военного округа, подразделения специального назначения округа, морскую пехоту Тихоокеанского флота и школу снайперов Окружного учебного центра ВВО. Впервые в конкурсе принимает участие команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища из Благовещенска.
В ходе соревнований помимо стрельбы из снайперских винтовок, конкурсанты преодолеют на скорость полосу препятствий, проведут стрельбу из пистолета Макарова, выполнят нормативы по метанию гранат. Самыми сложными элементами конкурса станут стрельба на максимальные дистанции, стрельба по движущимся мишеням и стрельба на внимательность, когда условного противника надо будет узнать по фотографии.
Корме того, стрелки будут выполнять задания в составе снайперских пар и снайперских подразделений, поражая большое количество целей в заданных районах на скорость.
По итогам соревнований определятся лучшие команды снайперов, которые получат кубок победителя, а самые меткие стрелки в индивидуальном первенстве войдут в сборную команду, которая представит Восточный военный округ на всероссийском этапе соревнований «Снайперский рубеж-2018».
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