В Приамурском объединении ВВО состоялся чемпионат по стрельбе из штатного оружия

В течение двух дней военнослужащие состязались в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 м и из пистолета Макарова — на 25 м.

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, состоялся чемпионат по стрельбе из штатного оружия. В соревнованиях приняли участие 12 сборных команд, представляющие соединения и воинские части объединения. За звание самого меткого стрелка соревновались более 40 спортсменов.

В течение двух дней военнослужащие состязались в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 м и из пистолета Макарова — на 25 м. Участники соревнований вели огонь из АК-74 по неподвижным мишеням (грудным фигурам с кругами), которые включают в себя стрельбу из положения стоя, с колена и лежа. Все упражнения выполнялись в полевых условиях на общевойсковом стрельбище.

Победители определялись по сумме выбитых очков в ходе зачетных серий, как в личном первенстве, так и в общем зачете. В итоге общекомандное первое место завоевали спортсмены мотострелкового соединения из Амурской области.