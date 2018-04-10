Что искали казанцы в «Яндексе» на прошлой неделе

Исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала список самых популярных запросов казанских интернет-пользователей за минувшую неделю. Темы, попавшие в поле зрения казанцев: 1. Пасха; 2. Всероссийские проверочные работы; 3. Рецепты кулича и пасхи; 4. Бой Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквинта; 5. Новая серия мультфильма «Простоквашино»; 6. Премьера фильма «Гоголь. Вий»; 7. Матч «Барселона» — «Рома»; 8. Пасхальные яйца; 9. Тибетский мастиф; 10. Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Читайте также: Кривая Казань. Весеннее обострение