Что искали казанцы в «Яндексе» на прошлой неделе 

Исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала список самых популярных запросов казанских интернет-пользователей за минувшую неделю.
Темы, попавшие в поле зрения казанцев:
1. Пасха;
2. Всероссийские проверочные работы;
3. Рецепты кулича и пасхи;
4. Бой Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквинта;
5. Новая серия мультфильма «Простоквашино»;
6. Премьера фильма «Гоголь. Вий»;
7. Матч «Барселона» — «Рома»;
8. Пасхальные яйца;
9. Тибетский мастиф;
10. Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве.
Читайте также:
Кривая Казань. Весеннее обострение