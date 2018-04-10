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Что искали казанцы в «Яндексе» на прошлой неделе
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Что искали казанцы в «Яндексе» на прошлой неделе 

Казанский Портал 1 час назад
Исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала список самых популярных запросов казанских интернет-пользователей за минувшую неделю.
Темы, попавшие в поле зрения казанцев:
1. Пасха;
2. Всероссийские проверочные работы;
3. Рецепты кулича и пасхи;
4. Бой Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквинта;
5. Новая серия мультфильма «Простоквашино»;
6. Премьера фильма «Гоголь. Вий»;
7. Матч «Барселона» — «Рома»;
8. Пасхальные яйца;
9. Тибетский мастиф;
10. Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве.
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