Владимир Пономарев: Чемпионская гонка для ЦСКА завершена

«Нехорошие впечатления от увиденного, да и осадок от поражения от „Арсенала“ по-прежнему есть… Но в Лондоне мы смотрели за хорошим футболом в исполнении местной команды, а сегодня увидели наш, медленный, ветеранский футбол с редкими вспышками. Никто не хочет напрягаться, никто не хочет работать на 100%. Будто душу не вкладывают люди в футбол. Один Понтус Вернблум что-то старается сделать, бегает, но ничего не получается.

Настроение плохое, а теперь и ответная игра с „Арсеналом“… „Динамо“ далеко не самый сильный соперник, и с ним играли еле-еле. Не знаю, что будет дальше, команда смотрится тяжело, и сейчас сложно сказать, вывалится ли ЦСКА из тройки. »Спартак" на ходу, поэтому нам на второе место будет тяжеловато рассчитывать, но нужно вытаскивать бронзовые медали и попадание в Лигу чемпионов.