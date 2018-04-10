Ещё
Владимир Пономарев: Чемпионская гонка для ЦСКА завершена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Пономарев: Чемпионская гонка для ЦСКА завершена 

Советский спорт 1 час назад
«Нехорошие впечатления от увиденного, да и осадок от поражения от „Арсенала“ по-прежнему есть… Но в Лондоне мы смотрели за хорошим футболом в исполнении местной команды, а сегодня увидели наш, медленный, ветеранский футбол с редкими вспышками. Никто не хочет напрягаться, никто не хочет работать на 100%. Будто душу не вкладывают люди в футбол. Один Понтус Вернблум что-то старается сделать, бегает, но ничего не получается.
Настроение плохое, а теперь и ответная игра с „Арсеналом“… „Динамо“ далеко не самый сильный соперник, и с ним играли еле-еле. Не знаю, что будет дальше, команда смотрится тяжело, и сейчас сложно сказать, вывалится ли ЦСКА из тройки. »Спартак" на ходу, поэтому нам на второе место будет тяжеловато рассчитывать, но нужно вытаскивать бронзовые медали и попадание в Лигу чемпионов.
Чемпионская гонка для армейцев завершена. Остается «Спартак», но я думаю, что «Локомотив» не упустит. После их поражения от «Амкара» в прошлом туре, показалось, что сейчас «железнодорожники» занервничают, но Юрий Семин сумел собрать коллектив в единый кулак, который в этом туре обыграл «Ростов». У «Локомотива» есть желание и они показывают хороший футбол", — приводит слова Пономарева Rusfootball.Info.
Советский спорт: последние новости
Сергей Силкин: У "Локомотива" теперь отпала одна проблема, остаётся только "Спартак" Эксперты считают, что у «Ак Барса» немного шансов завоевать Кубок Гагарина Юрген Клопп: Такого результата мы не ожидали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение