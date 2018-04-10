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Черчесов рассказал о своём отношении к вопросам СМИ и критике его работы
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Черчесов рассказал о своём отношении к вопросам СМИ и критике его работы 

RT на русском 52 минуты назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к вопросам журналистов а также критике его работы.
«Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь — видишь одно, а с другой смотришь — уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся », — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Foot’Больные люди».
Он отметил, больше всего его раздражает, когда журналисты, раз за разом задают один и тот же вопрос.
«Меня в целом ничего не смущает и не раздражает. Другое дело — один и тот же вопрос. Час назад ответил, а потом опять спрашивают. Наверное, я опять так же отвечу. Это касается и тактики, и персоналий любых», — добавил специалист.
Ранее Черчесов признался, что всего один раз кричал на футболистов сборной России после матча.
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