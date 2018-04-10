Черчесов рассказал о своём отношении к вопросам СМИ и критике его работы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к вопросам журналистов а также критике его работы.

«Или ты настроен на то, что на тебя устраивают травлю и критикуют, или, наоборот, спокойно работаешь. Понятно, что есть критика. Понятно, что есть разные взгляды. С одной трибуны смотришь — видишь одно, а с другой смотришь — уже видишь другую игру. Поэтому и тренерский штаб, и футболисты спокойно к этому относятся », — сказал Черчесов в интервью YouTube-каналу «Foot’Больные люди».

Он отметил, больше всего его раздражает, когда журналисты, раз за разом задают один и тот же вопрос.

«Меня в целом ничего не смущает и не раздражает. Другое дело — один и тот же вопрос. Час назад ответил, а потом опять спрашивают. Наверное, я опять так же отвечу. Это касается и тактики, и персоналий любых», — добавил специалист.

Ранее Черчесов признался, что всего один раз кричал на футболистов сборной России после матча.