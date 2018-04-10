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Черчесов: «У меня нет ощущения травли»
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Черчесов: «У меня нет ощущения травли» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, ощущает ли он целенаправленного негативного давления на себя из вне.
«Честно говоря, нет ощущения травли. Ты или настроен, что тебя травят, критикуют или еще что-то, или наоборот спокойно работаешь. Понятно, когда есть критика, понятно, что есть разные взгляды. Даже с одной трибуны смотришь видишь одно, а с другой другое. И тренерский штаб, и футболисты спокойно относятся к этому», — сказал Черчесов в эфире передачи «Foot’Больные люди».
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