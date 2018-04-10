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Египетский болельщик поехал на чемпионат мира по футболу на велосипеде
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Египетский болельщик поехал на чемпионат мира по футболу на велосипеде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Египтянин Мохамед Нуфал решил отправиться в Россию на велосипеде, чтобы поддержать сборную на чемпионате мира по футболу. 24-летний болельщик начал свое путешествие от площади Тахрир в Каире. Ему предстоит преодолеть около 5 тысяч километров. Египтянин надеется добраться до Москвы за 65 дней.
"Это отличный шанс посмотреть новые места и узнать новые вещи. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолет", — приводит слова Нуфала «Спорт-экспресс».
Напомним, что сборная Египта на чемпионате мира по футболу попала в одну группу с российской командой. Встреча между ними состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
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