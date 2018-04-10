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Египтянин отправился на чемпионат мира по футболу в Россию на велосипеде
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Египтянин отправился на чемпионат мира по футболу в Россию на велосипеде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Египетский болельщик из Каира Мохамед Нуфал отправился в путешествие на чемпионат мира по футболу-2018 в Россию на велосипеде. Об этом сообщает Reuters.
24-летний Нуфал попрощался со своей матерью на площади Тахрир в Каире. Египтянин рассчитывает преодолеть расстояние в пять тысяч километров за 65 дней.
Путь Нуфала будет пролегать через Иорданию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Египтянин решил пролететь над территорией Сирией, где в данный момент идут военные столкновения, и также не станет путешествовать на велосипеде по Ираку из соображений безопасности.
Вместе с собой Нуфал взял запчасти для велосипеда, аккумуляторы, запасной телефон и снаряжение для кемпинга. Он также рассчитывает, что сможет ночевать в хостелах, а также останавливаться у незнакомцев на ночь.
«Мне важнее само путешествие, а не результат. Если бы дело было только в ЧМ, я бы полетел на самолете. А так для меня это огромный шанс увидеть новое», — рассказал Нафал.
Сборная Египта по футболу сыграет на чемпионате мира в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией. Турнир пройдет в в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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