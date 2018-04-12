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Фанат из Египта решил добраться на ЧМ 2018 на велосипеде
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Фанат из Египта решил добраться на ЧМ 2018 на велосипеде 

Газета.Ru 5 минут назад
Фото: Вести.Ru
Футбольный болельщик из Египта, фанат национальной сборной Мохамед Нуфал решил поехать на ЧМ-2018, который летом пройдет в России, на велосипеде, передает НСН.
Мужчина пояснил, что выбрал такой способ передвижения, чтобы посмотреть другие страны. Нуфалу предстоит проехать около пять тысяч километров до Москвы. Его маршрут пройдет через территории Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Планируется, что путешествие займет 65 дней.
Сборная Египта выступит на чемпионате мира впервые за 30 лет. Она попала в одну группу со сборной России, Саудовской Аравии и Уругвая.
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