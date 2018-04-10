Станислав Черчесов: «Выиграть ЧМ? Мы знаем, что мы не фавориты, но это ни о чем не говорит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илья Казакову в программе «Foot’Больные люди» по-философски ответил на вопрос о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

— Хоть раз за эти два года вы могли поверить, что сборная России может стать чемпионом мира?

— Для начала мы очень хотели выиграть Кубок конфедераций, чтобы это почувствовать. Мы реально хотели. Таких расстроенных футболистов я не видел давно. После поражения с Мексикой, когда мы играли вдесятером. Еще когда пенальти у тебя дома не дают… Мы реально расстроились. Я уже ответил на этот вопрос. Мы знаем, что мы не фавориты, но это ни о чем не говорит. Мы хотим быть самими собой. Насколько нас хватит, покажет футбол. Это философский ответ, но да.