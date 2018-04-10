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Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед»
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Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд недоволен своим положением в команде, сообщает Mirror. 20-летний англичанин крайне разочарован тем, что в недавнем дерби против «Манчестер Сити» (3:2) он вышел на замену лишь за восемь минут до конца встречи.
Издание сообщает, что Рэшфорд хочет быть постоянным игроком основного состава, и не исключен вариант с уходом футболиста из стана «красных дьяволов».
В нынешнем сезоне молодой англичанин принял участие в 43 матчах во всех турнирах, но лишь в 22 он выходил в стартовом составе. Положение Рэшфорда серьезно ухудшилось зимой, когда в «Юнайтед» из «Арсенала» перешел Алексис Санчес. Чилиец, играющий на схожих с Рэшфордом позициях, стал безоговорочным первым выбором для главного тренера Жозе Моуринью.
Ранее возглавляющий сборную Англии Гарет Саутгейт также выражал обеспокоенность отсутствием должной игровой практики у Рэшфорда незадолго до старта чемпионата мира.
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