Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий « Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд недоволен своим положением в команде, сообщает Mirror. 20-летний англичанин крайне разочарован тем, что в недавнем дерби против «Манчестер Сити» (3:2) он вышел на замену лишь за восемь минут до конца встречи.

Издание сообщает, что Рэшфорд хочет быть постоянным игроком основного состава, и не исключен вариант с уходом футболиста из стана «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне молодой англичанин принял участие в 43 матчах во всех турнирах, но лишь в 22 он выходил в стартовом составе. Положение Рэшфорда серьезно ухудшилось зимой, когда в «Юнайтед» из «Арсенала» перешел Алексис Санчес . Чилиец, играющий на схожих с Рэшфордом позициях, стал безоговорочным первым выбором для главного тренера Жозе Моуринью.