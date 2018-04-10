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Братья Седин и Эрик Карлссон не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира
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Братья Седин и Эрик Карлссон не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира 

Чемпионат.com 27 минут назад
Братья Даниэль и Хенрик Седины, недавно объявившие о завершении своей карьеры, не выступят за сборную Швеции на ЧМ-2018 в Дании, информирует TSN Radio Vancouver.
В общей сложности они пять раз выступали на чемпионатах мира и выигрывали золотые медали турнира в 2013 году.
Также о своём неучастии заявил капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон. Он намерен проводить время с семьёй. Недавно стало известно о том, что его жена Мелинда потеряла ребенка на девятом месяце беременности. В составе сборной Швеции Карлссон дважды выступал на чемпионатах мира.
На данный момент из игроков НХЛ своё согласие на выступление в составе шведской команды на мировом первенстве дали Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс») и Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»).
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