Ещё
Братья Седин не сыграют на чемпионате мира-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Братья Седин не сыграют на чемпионате мира-2018 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Форварды «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира-2018, сообщает TSN Radio Vancouver. 37-летние форварды в начале апреля объявили о завершении карьеры.
В общей сложности они пять раз принимали участие в чемпионатах мира. В 2013 году они помогли национальной команде выиграть турнир в 2013 году.
Также издание отмечает, что на мировом первенстве в Дании не выступит капитан «Оттавы» Эрик Карлссон. Жена защитника недавно потеряла ребенка на девятом месяце беременности. В связи с этим хоккеист намерен проводить время с семьей.
Карлссон в составе шведской сборной дважды выступал на чемпионатах мира.
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "Мы - г*вно? Честно говоря, не знаю иногда, что отвечать" Представитель Трампа: "Болельщики должны дважды подумать перед поездкой в Россию" Игнашевича наградили за 800 матчей в карьере
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение