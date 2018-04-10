Братья Седин не сыграют на чемпионате мира-2018 

Форварды «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира-2018, сообщает TSN Radio Vancouver. 37-летние форварды в начале апреля объявили о завершении карьеры.
В общей сложности они пять раз принимали участие в чемпионатах мира. В 2013 году они помогли национальной команде выиграть турнир в 2013 году.
Также издание отмечает, что на мировом первенстве в Дании не выступит капитан «Оттавы» Эрик Карлссон. Жена защитника недавно потеряла ребенка на девятом месяце беременности. В связи с этим хоккеист намерен проводить время с семьей.
Карлссон в составе шведской сборной дважды выступал на чемпионатах мира.