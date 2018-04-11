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Зона «Восток» ПФЛ будет разделена на подгруппы «Сибирь» и «Дальний Восток»
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Зона «Восток» ПФЛ будет разделена на подгруппы «Сибирь» и «Дальний Восток» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алтайская правда
ТАСС, 11 апреля. Зона «Восток» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с сезона-2018/19 будет разделена на две подгруппы — «Сибирь» и «Дальний Восток». Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.
Такое решение было принято в понедельник в Барнауле на совещании руководства ПФЛ с представителями футбольных клубов сибирского региона.
"Мера по формированию двух подгрупп на «Востоке» является необходимой и связана с объективной действительностью. Это находит понимание у людей, переживающих за будущее футбола в азиатской части страны. И когда мы видим, что в последних матчах национальной сборной команды в целом приняли участие девять футболистов, сделавших первые профессиональные шаги именно в региональных командах второго дивизиона, из которых большинство из сибирского региона, то понимаем, что нам всем нужно помогать сибирскому и дальневосточному футболу", — сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.
Генеральный директор футбольного клуба «Сибирь» Константин Кричевский отметил, что идея разделить зону «Восток» положительно скажется на развитии молодежи в финансовом плане.
"К идее разделить зону на подгруппы «Сибирь» и «Дальний Восток» мы относимся положительно. Это позволит тратить средства именно на развитие молодежи и на проведение соревнований, а не на перелеты и переезды. Когда мы участвовали в первенстве ПФЛ транспортные расходы (билеты, проживание, питание) составляли до 70% бюджета команды — это аномальная ситуация", — сказал он.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПФЛ, пока не ясно, как именно будет определяться победитель зоны «Восток». В текущем сезоне ПФЛ команды разделены на пять зон по географическому принципу: «Восток», «Запад», «Центр», «Юг» и «Урал-Приволжье», победители каждой группы получают прямую путевку в первенство ФНЛ на следующий сезон.
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