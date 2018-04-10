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Житник: «Ковальчук — идеальный джокер для „Рейнджерс“, но год-два Кубок Стэнли не светит»
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Житник: «Ковальчук — идеальный джокер для „Рейнджерс“, но год-два Кубок Стэнли не светит» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Олимпийский чемпион-1992, выступавший в НХЛ на протяжении 16 сезонов, Алексей Житник высказался о предстоящем возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ. В качестве наиболее вероятного варианта продолжения карьеры игрока называется «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Ковальчук уезжал в СКА из «Нью-Джерси», и только теперь он становится неограниченно свободным агентом. В принципе, учитывая нынешнее состояние нью-йоркских клубов НХЛ, ему подойдут и «Рейнджерс» и «Айлендерс». Обе команды завалили сезон, толком не боролись за плей-офф.
На моей памяти этот «Рейнджерс» при всем уважении к тем же Наместникову или Бучневичу — самый слабый. Трудно объяснить, как там образовался такой кадровый провал. Наверное, проблемы в менеджменте, который за последние пять-десять лет не угадывал на драфта. Большие проблемы в «Рейнджерс» и с вратарями, Лундквист, который тащил команду в предыдущие годы, провел откровенно неудачный сезон. Похоже, команду ждет большая и трудная перестройка. При этом на всех матчах клуба в «Мэдисоне» — аншлаг, город болен хоккеем. Может, в такой стабильной ситуации и результат особенно не нужен?
Ковальчук — идеальный джокер для «Рейнджерс». Места в первых двух звеньях, большинство — все открыто. Это вам не «Даллас» или «Чикаго», которые тоже не вышли в плей-офф, но у которых великолепно укомплектованные составы. Главное, что он свободный агент и сам решает определяет свою судьбу и место работы. В том же «Рейнджерс» вакансии есть. Но нужно понимать, что в ближайшие два года Кубок Стэнли Нью-Йорку не светит», — отметил Житник.
Его слова приводит
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