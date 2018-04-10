Черчесов: «Меня уже практически ничего не смущает и не раздражает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что привык к одним и тем же вопросам со стороны журналистов.

«Иногда раздражает, когда тебя спрашивают об одном и том же. Раньше чаще на это раздражался. Ты уже 150 раз ответил и естественно, что так же скажу и в 151 раз. Просто если нет никаких идей, то спрашивайте, я отвечу. Меня уже практически ничего не смущает и не раздражает.

Часто меня про персоналии спрашивают. Ну не может один футболист, кто бы это ни был, решать какой-то вопрос ни в ту, ни в другую сторону. Есть организация, есть системность. Но если нет системности, тем более в нашей команде, что до меня, что во время меня, что, наверное, и после меня….» — сказал Черчесов.