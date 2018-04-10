Ещё
Черчесов: «Меня уже практически ничего не смущает и не раздражает»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов: «Меня уже практически ничего не смущает и не раздражает» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что привык к одним и тем же вопросам со стороны журналистов.
«Иногда раздражает, когда тебя спрашивают об одном и том же. Раньше чаще на это раздражался. Ты уже 150 раз ответил и естественно, что так же скажу и в 151 раз. Просто если нет никаких идей, то спрашивайте, я отвечу. Меня уже практически ничего не смущает и не раздражает.
Часто меня про персоналии спрашивают. Ну не может один футболист, кто бы это ни был, решать какой-то вопрос ни в ту, ни в другую сторону. Есть организация, есть системность. Но если нет системности, тем более в нашей команде, что до меня, что во время меня, что, наверное, и после меня….» — сказал Черчесов.
SPORT24.ru: последние новости
Черчесов: «У меня нет ощущения травли» Антипов: «Задача "Локомотива" - остановить сумасшедшие прорывы "Дарушшафаки"» Трабукки: «Результат «Зенита» при Манчини абсолютно недопустим для такого клуба»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение