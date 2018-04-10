Шестилетняя дочь Стаса Михайлова показала первые успехи на льду

Как известно, Стас Михайлов не только талантливый певец, но и хороший отец. Вместе с супругой Инной он воспитывает двоих общих детей Иванну и Марию. Также у него есть сын Никита и дочь Дарья от прошлых отношений. У его жены тоже есть дети от предыдущего брака: сын Андрей и дочь Ева. В прошлом году артист отдал свою младшую наследницу в школу фигурного катания Евгения Плющенко , так как девочка очень хотела овладеть этим спортом.

С того момента прошло уже несколько месяцев, а шестилетняя девочка уже демонстрирует первые успехи на льду. Вчера Инна опубликовала видео, на котором маленькая Мария запечатлена во время тренировки. Малышка достаточно уверенно держится на льду, может крутиться и делать некоторые движения под музыку. «Старается», — отметила супруга Михайлова в комментариях к видео.

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Напомним, что школе Плющенко также недавно стала тренироваться Алла-Виктория Киркорова. На занятия фигурным катанием ее вдохновили олимпийские чемпионки Алина Загитова Евгения Медведева . А вот восьмилетняя дочь Стаса Иванна решила стать художницей. Некоторые работы девочки публикует ее мама, и они вызывают восхищение у поклонников. Также одна из дочерей певца недавно приняла участие в модном показе, хотя артист выступает против того, чтобы в модельном бизнесе принимали участие дети.

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