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Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу
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Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу 

Красный Север 54 минуты назад
Фото: Красный Север
В Пуровском районе на озере Окунёвое впервые состоялся командный забег «Гонка Ямала».
Для начала участники размялись. Зарядку провели талисманы гонки — белые медведи Арк и Тика. Затем 14 команд из Губкинского, Пурпе и Тарко-Сале вышли на старт. В каждой команде — по 6 человек, из них две девушки.
По задумке автора проекта Галины Аксёновой, директора Центра развития туризма (Тарко-Сале), участники должны были повторить путь покорителей Крайнего Севера. Команды проходили серию испытаний на дистанции длиной более трех километров, в глубоком снегу и с перепадами высоты.
Каждое из препятствий отражало этапы освоения Ямала: «Вышка», «Оленья тропа», «Ямальская разведка», «Покорение», «Лесорубы», «Газопровод»… Участники ползли по сетке на высокую снежную гору, перетаскивали импровизированную вышку, сколоченную из жердей, пилили дрова, преодолевали ползком разветвленный снежный тоннель.
Лучшее время — 28 минут — показали «Неудержимые» из Тарко-Сале. Второе место тоже у хозяев — у команды «Спасатели». Третье заняла молодежь из Пурпе.
Участникам вручили памятные жетоны, а победителям кубки.
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