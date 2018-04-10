Пуровчане прошли оленьими тропами и проползли по газопроводу

В Пуровском районе на озере Окунёвое впервые состоялся командный забег «Гонка Ямала».

Для начала участники размялись. Зарядку провели талисманы гонки — белые медведи Арк и Тика. Затем 14 команд из Губкинского, Пурпе и Тарко-Сале вышли на старт. В каждой команде — по 6 человек, из них две девушки.

По задумке автора проекта Галины Аксёновой, директора Центра развития туризма (Тарко-Сале), участники должны были повторить путь покорителей Крайнего Севера. Команды проходили серию испытаний на дистанции длиной более трех километров, в глубоком снегу и с перепадами высоты.

Каждое из препятствий отражало этапы освоения Ямала: «Вышка», «Оленья тропа», «Ямальская разведка», «Покорение», «Лесорубы», «Газопровод»… Участники ползли по сетке на высокую снежную гору, перетаскивали импровизированную вышку, сколоченную из жердей, пилили дрова, преодолевали ползком разветвленный снежный тоннель.

Лучшее время — 28 минут — показали «Неудержимые» из Тарко-Сале. Второе место тоже у хозяев — у команды «Спасатели». Третье заняла молодежь из Пурпе.

Участникам вручили памятные жетоны, а победителям кубки.