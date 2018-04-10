Пес с необычными ушами покорил интернет

Маленькая собачка из Японии стала любимцем интернет-пользователей благодаря своим необычным ушам. Обитатели сети не могут пройти мимо такой милой мордашки и с удовольствием следят за жизнью животного.

В сети появились фото собаки, которая не похожа на других представителей своего вида. Болонка с ушками Микки Мауса вызвала у пользователей интернет-пространства умиление, и у них появилось дикое желание затискать очаровательное существо. Эту уникальную собачку зовут Гома, она живет в Японии и имеет собственную страничку в Инстаграме. Благодаря своим огромным круглым ушам Гома завоевала народную любовь и славу в сети. У этого чуда более 65 тысяч подписчиков, в числе которых немало пользователей из России. Фолловеры ежедневно наслаждаются трогательными снимками пса и восторженно их комментируют.

Еще более русскоязычных подписчиков умилило то, что в переводе с японского Гома означает «кунжут». Они начали изменять форму этого слова, придавая ему ласковые звучания. «Кунжутик» «Кунжутечка, как же хочется затискать» «Какой же мылый этот кунжутёныш!» «Вот Гома звучит не очень. Вы просто представьте как это будет звучать в уменьшительно ласкательной. А вот Кунжутик самое оно!» Поклонники из России пообещали приехать в Японию и попросили хозяина Гомы устроить фан-встречу.

Такую необычную внешность собака получила благодаря своей родословной. Родители Гомы — мальтийская болонка и континентальный той-спаниель. Фанаты надеются, что пес окружен заботой, и его хозяин должным образом ухаживает за своим питомцем. Впрочем, это видно по фотографиям в Инстаграме.