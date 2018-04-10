Под Саратовом подростки разрушают памятник воинам-освободителям

У обелиска уже отваливается гранитная плитка, хотя мемориал был реконструирован пару лет назад.

Жители города Балаково сообщают в соцсетях, что неуважительным отношением к памятнику горожане сами разрушают один из символов Балаково.

«Несколько дней подряд гуляю у обелиска и наблюдаю, какое наплевательское отношение у людей к памятнику. По лестницам и памятнику катаются подростки на велосипедах, подростки сидят около «Вечного огня» и греют ноги и жгут палки, залезают на пушки и в открытую целуются, дети катаются на роликах и самокатах по гранитному покрытию… Сам памятник разрушается, сегодня отлетела плитка гранита с угла», — пишет житель города в паблике «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению автора поста, такой ситуации способствует некультурное поведение подростков, которым никто не делает замечания.

Многие балаковцы в комментариях согласились с озвученной критикой, вспомнив, что в 2017 году в «Чаше слез» рядом с обелиском дети купались и стирали одежду. «Ждите, на Первомай там еще шашлычку организуют», — грустно пошутили пользователи.