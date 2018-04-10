Ещё
Под Саратовом подростки разрушают памятник воинам-освободителям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Саратовом подростки разрушают памятник воинам-освободителям 

Новости Саратова 28 минут назад
Фото: Новости Саратова
У обелиска уже отваливается гранитная плитка, хотя мемориал был реконструирован пару лет назад.
Жители города Балаково сообщают в соцсетях, что неуважительным отношением к памятнику горожане сами разрушают один из символов Балаково.
«Несколько дней подряд гуляю у обелиска и наблюдаю, какое наплевательское отношение у людей к памятнику. По лестницам и памятнику катаются подростки на велосипедах, подростки сидят около «Вечного огня» и греют ноги и жгут палки, залезают на пушки и в открытую целуются, дети катаются на роликах и самокатах по гранитному покрытию… Сам памятник разрушается, сегодня отлетела плитка гранита с угла», — пишет житель города в паблике «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте».
По мнению автора поста, такой ситуации способствует некультурное поведение подростков, которым никто не делает замечания.
Многие балаковцы в комментариях согласились с озвученной критикой, вспомнив, что в 2017 году в «Чаше слез» рядом с обелиском дети купались и стирали одежду. «Ждите, на Первомай там еще шашлычку организуют», — грустно пошутили пользователи.
Новости Саратова: последние новости
В Саратове затопило аэродром Спортсменка из Саратова выиграла международный турнир по теннису В «Саратовских авиалиниях» продолжают трудиться погибшие летчики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201820
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Радулов вновь отказался играть за сборную
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение