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Черчесов: кричал в раздевалке сборной России всего один раз
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Черчесов: кричал в раздевалке сборной России всего один раз 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о проявлении эмоций в раздевалке национальной команды. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мне доводилось кричать в раздевалке сборной. Это было один раз, в Катаре. Думаю, до сих пор эхо в Катаре отдается от того, как я себя эмоционально вел. Вернее, я не кричал, а бурно выражал свои эмоции.
После этого матча у нас не было ни одного случая, когда у нас не было эмоций", — сказал Черчесов в интервью youtube-каналу «Foot'Больные люди».
Он отметил, что отношение игроков к флагу своей страны стабильное.
"Да, нас можно критиковать за то, что не выиграли, не забили, но, думаю, отношение к флагу после той игры у нас стабильное. В этом плане определенное единение болельщик-команда есть", — отметил Черчесов.
Ранее Черчесов рассказал зачем сборной нужны были матчи с топ-командами Бразилии и Франции.
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