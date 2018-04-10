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Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз
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Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз 

Чемпионат.com 27 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что за время своей работы на посту наставника национальной команды ему однажды доводилось повысить голос в раздевалке.
«Мне доводилось кричать в раздевалке сборной. Это было один раз, в Катаре. Думаю, до сих пор эхо в Катаре отдаётся от того, как я себя эмоционально вёл. Вернее, я не кричал, а бурно выражал свои эмоции. После этого матча у нас не было ни одного случая, когда у нас не было эмоций. Да, нас можно критиковать за то, что не выиграли, не забили, но, думаю, отношение к флагу после той игры у нас стабильное. В этом плане определённое единение болельщик-команда есть», — сказал Черчесов в интервью передачи Foot’Больные люди.
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