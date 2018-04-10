Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что за время своей работы на посту наставника национальной команды ему однажды доводилось повысить голос в раздевалке.

«Мне доводилось кричать в раздевалке сборной. Это было один раз, в Катаре. Думаю, до сих пор эхо в Катаре отдаётся от того, как я себя эмоционально вёл. Вернее, я не кричал, а бурно выражал свои эмоции. После этого матча у нас не было ни одного случая, когда у нас не было эмоций. Да, нас можно критиковать за то, что не выиграли, не забили, но, думаю, отношение к флагу после той игры у нас стабильное. В этом плане определённое единение болельщик-команда есть», — сказал Черчесов в интервью передачи Foot’Больные люди.