Поисковый отряд из Вороново начал подготовку к Вахте памяти

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Ребята из поискового отряда «Вороновский рубеж» начали подготовку к выездному мероприятию — Вахта памяти. Информацию об этом 9 рассказали представители объединения.

Сейчас они активно повторяют изученный материал по таким предметам, как история и медицина. На данный момент точных дат проведения Вахты памяти нет. Ориентировочно она состоится в конце апреля. Мероприятие продлится ровно пять дней, — уточнила руководитель поискового отряда «Вороновский рубеж» Лариса Пирогова.

Отметим, что в состав команды войдут 10 человек от 14 лет.

Вахта памяти пройдет недалеко от деревни Кузовлево.