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Поисковый отряд из Вороново начал подготовку к Вахте памяти
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Поисковый отряд из Вороново начал подготовку к Вахте памяти 

Администрация поселения Вороновское 13 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Ребята из поискового отряда «Вороновский рубеж» начали подготовку к выездному мероприятию — Вахта памяти. Информацию об этом 9 рассказали представители объединения.
Сейчас они активно повторяют изученный материал по таким предметам, как история и медицина. На данный момент точных дат проведения Вахты памяти нет. Ориентировочно она состоится в конце апреля. Мероприятие продлится ровно пять дней, — уточнила руководитель поискового отряда «Вороновский рубеж» Лариса Пирогова.
Отметим, что в состав команды войдут 10 человек от 14 лет.
Вахта памяти пройдет недалеко от деревни Кузовлево.
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