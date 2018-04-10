Савелкинские силачи победили в первенстве Зеленограда по гиревому спорту

Финальные окружные соревнования по гиревому спорту прошли в ФОК «Радуга» в минувшую субботу. Участниками состязаний, организованных в рамках Спартакиады «Спорт для всех», стали 33 спортсмена из всех районов Зеленограда. Соревнования прошли в дружеской, спортивной атмосфере с соблюдением техники безопасности и регламента Спартакиады.

В общекомандном зачете команда «Савелки» из ГБУ «Талисман» набрала 17 очков и стала победителем первенства. На втрое место вышла команда «Крюково» (22 очка), на третье — команда «Матушкино» (30 очков).