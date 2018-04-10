В Минспорте РФ довольны подготовкой Калининграда к ЧМ-2018

«В целом темпы подготовки региона к чемпионату нас устраивают. Проделана огромная работа. Безусловно, есть еще объекты, строительство которых на завершающей стадии — это гостиницы, тренировочные площадки. Но рисков мы не видим. Все идет по плану. Что касается зоны ответственности региональных властей, могу выразить коллегам благодарность», — приводит слова Новикова пресс-служба правительства Калининградской области.

Новиков отметил, что место для размещения стадиона самое удачное, и в правительстве уже видят перспективы развития территории вокруг объекта. Рядом со стадионом будет развиваться спортивная и социальная инфраструктура.

Ранее Виталий Мутко заявил, что не считает проблемным стадион в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в июне 2018 года. По словам чиновника, слухи о проседании грунта под стадионом преувеличены и являются «глупостью». Он уверен, что стадион не уйдет под землю, так как стоит на сваях.

Фото: gov39.ru