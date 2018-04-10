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В Кирове скончался депутат гордумы Валентин Анкудинов
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В Кирове скончался депутат гордумы Валентин Анкудинов 

Vyatka-grad.ru 32 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Заместитель генерального директора АО «ВМП „АВИТЕК“, депутат городской думы Валентин Анкудинов скончался на 60-ом году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе партии „Единая Россия“.
Валентин Васильевич родился 19 апреля 1958 года в селе Ильинское Вилегодского района Архангельской области.
В 1975 году после окончания Ильинской средней школы, поступил в Кировский политехнический институт, который закончил в 1980 году по специальности „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. С 1982 по 1984 гг. работал на заводе им.20-го Партсъезда, ныне ВМП „Авитек“, производственным мастером в цехе №43. С 1984 по 2010 гг. был призван на действительную военную службу в ВС СССР на должность младшего военпреда 365 Представительства заказчика Министерства обороны, аккредитованного на заводе им.20-го Партсъезда (ВМП „Авитек“).
В 2010 году уволен в запас по выслуге лет в звании подполковника. В июле 2010 года продолжил трудовую деятельность в АО „ВМП „Авитек“ в должности начальника Управления качества.
1 января 2015 года назначен на должность заместителя генерального директора по качеству.
Фото — 1istochnik.ru
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