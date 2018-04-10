В Кирове скончался депутат гордумы Валентин Анкудинов

Заместитель генерального директора АО «ВМП „АВИТЕК“ , депутат городской думы Валентин Анкудинов скончался на 60-ом году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе партии „Единая Россия“.

Валентин Васильевич родился 19 апреля 1958 года в селе Ильинское Вилегодского района Архангельской области.

В 1975 году после окончания Ильинской средней школы, поступил в Кировский политехнический институт, который закончил в 1980 году по специальности „Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“. С 1982 по 1984 гг. работал на заводе им.20-го Партсъезда, ныне ВМП „Авитек“, производственным мастером в цехе №43. С 1984 по 2010 гг. был призван на действительную военную службу в ВС СССР на должность младшего военпреда 365 Представительства заказчика Министерства обороны , аккредитованного на заводе им.20-го Партсъезда (ВМП „Авитек“).

В 2010 году уволен в запас по выслуге лет в звании подполковника. В июле 2010 года продолжил трудовую деятельность в АО „ВМП „Авитек“ в должности начальника Управления качества.

1 января 2015 года назначен на должность заместителя генерального директора по качеству.

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