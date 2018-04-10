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Болельщиков подготовили к Чемпионату мира
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Болельщиков подготовили к Чемпионату мира 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Российский университет дружбы народов провел мастер-класс для футбольных болельщиков. Учителями для российских болельщиков в этот раз стали представители далеких стран. Напомним, что на групповом этапе российской сборной предстоит встретиться с сильной командой Уругвая.
В Чемпионате мира примут участие команды еще нескольких латиноамериканских стран: сборные Колумбии, Панамы, Мексики, Коста-Рики, Аргентины и Перу. Представители большинства из них выступили на фестивале в ЮЗАО.
Как правильно «болеть» за спортсменов, какие кричалки и музыкальные инструменты использовать — все это рассказали гостям фестиваля культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Финальный гала-концерт фестиваля студенты устроили в форме конкурса «Мисс и мистер Латинская Америка и Карибос».
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