Болельщиков подготовили к Чемпионату мира

Российский университет дружбы народов провел мастер-класс для футбольных болельщиков. Учителями для российских болельщиков в этот раз стали представители далеких стран. Напомним, что на групповом этапе российской сборной предстоит встретиться с сильной командой Уругвая.

В Чемпионате мира примут участие команды еще нескольких латиноамериканских стран: сборные Колумбии, Панамы, Мексики, Коста-Рики, Аргентины и Перу. Представители большинства из них выступили на фестивале в ЮЗАО.

Как правильно «болеть» за спортсменов, какие кричалки и музыкальные инструменты использовать — все это рассказали гостям фестиваля культуры студентов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Финальный гала-концерт фестиваля студенты устроили в форме конкурса «Мисс и мистер Латинская Америка и Карибос».