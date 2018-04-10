Бабаев: ЦСКА совершенно не думает о возможном переходе футболиста Головина в «Арсенал»

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский ЦСКА сейчас не думает о том, что футболист Александр Головин может сменить команду. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Ранее в различных СМИ неоднократно сообщалось, что 21-летнего полузащитника просматривает английский «Арсенал», главный тренер которого Арсен Венгер лично заинтересован в россиянине.

"Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем, — сказал Бабаев. — Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА. Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно".

В понедельник ЦСКА на своем поле проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2. Головин начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 57-й минуте встречи. «Видно, что в такой ситуации, когда большое количество игр, нужно по возможности давать всем футболистам выходить на поле. Наверное, такая логика была и с Головиным», — отметил гендиректор.

5 апреля ЦСКА на выезде проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится на «ВЭБ-Арене» 12 апреля.