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Французские власти расследуют причины смерти велогонщика Голартса
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Французские власти расследуют причины смерти велогонщика Голартса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Франции начали расследование в связи со смертью бельгийского велогонщика Михаэля Голартса. Об этом сообщает «Советский спорт».
Как сообщает Associated Press, прокурор города Камбре Реми Шварц рассказал, что в ближайшие дни состоится аутопсия, чтобы определить точную причину смерти бельгийца.
23-летний спортсмен скончался в больнице Лилля, куда его доставили на вертолете после падения во время велогонки «Париж-Рубэ». Гилартс упал, ударившись о брусчатое дорожное покрытие, потерял сознание и пережил остановку сердца.
По словам Шварца, к падению гонщика во время гонки могли привести проблемы с сердцем.
Ранее сообщалось, что Голартс умер в больнице из-за полученных во время падения травм.
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