Вологжанин привез 7 медалей и пояс чемпиона мира из Италии

Чемпионат мира по боевым искусствам состоялся в Италии в минувшие выходные. Вологодский борец заявился в 6 дисциплинах — бокс, кикбоксинг, муай-тай, к-1, ММА и грэпплинг. 41-летний Михаил Суриков выступил в категории профессионалов в весовой категории до 75 килограммов.

В результате двухдневных соревнований в копилке вологодского борца семь медалей — три бронзы (бокс, кикбоксинг, грэпплинг), две серебряные медали (к-1, муай-тай), два золота (грэпплинг, ММА). В финальной борьбе в ММА он одержал победу над итальянским борцом.

«Для меня это очень важно, завоевать мировой статус, да еще и на территории другой страны. Надеюсь, для молодежи это послужит примером, насколько интересно и значимо вести здоровый образ жизни. А любимый город поднимет на планку выше. Все мои победы для нашей страны и для моего любимого города», — поделился впечатлениями с корреспондентом «Вологда.РФ» вологжанин Михаил Суриков.

Сегодня вологжанин возвращается домой, в Вологду он везет пояс чемпиона мира по ММА.