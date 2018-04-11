Первый в истории России футбольный матч на беспилотниках прошел в Кемерово

На дворе новый век, передовые технологии, и это привело к появлению инновационного вида спорта. Два беспилотника бились за звание лучшего летающего футболиста в первом в истории России матче по футболу на дронах, который прошел на базе Кемеровского государственного университета.

Вместо игроков на импровизированном поле сразились беспилотники. Управляли дронами ученики университетской Академии беспилотной авиации. Выставочный матч так понравился зрителям и участникам, что организаторы анонсировали рождение нового вида спорта.

Мы думаем, вполне вероятно, что футбол на дронах превратится в свою отдельную, самостоятельную спортивную дисциплину в рамках России или даже мира

— Наталья Токмогашева,

PR-директор

Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России.

Площадка, на которой прошел матч, как в настоящем футболе: газон, разметка, ворота, — но с учетом потребностей дронов. Так, вместо традиционного снаряда летающие игроки гоняли воздушный шар в виде футбольного мяча. Беспилотники двигали его потоком воздуха от лопастей. Размер поля в десятки раз меньше, чем настоящее, оно всего 6×3 метров. В каждой команде по два электронных игрока. Участники говорят, что начали готовиться к матчу примерно за месяц до него.

Ну, здесь немного тяжеловато, у нас ограничено пространство, а так реально потом это воплотить на большем пространстве. Но одной из проблем почему нельзя сделать большим числом команд, потому что чем больше участников тем больше помех будет создаваться дронами

— Роман Зверев, студент КемГУ, участник мачта.

В будущем, когда игроки наберутся опыта, число дронов в команде можно будет увеличить. Для этого потребуется площадка большего размера и на открытом воздухе. Там будет, где развернуть настоящую баталию. Дроны смогут работать в нормальном режиме, не улавливая команды чужих операторов.