В Хабаровске открылся центр подготовки волонтеров для чемпионата WorldSkills

В Хабаровске сегодня открылся центр подготовки волонтеров для мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который пройдет в Казани в 2019 году. Теперь Хабаровск может официально считаться ресурсным центром и заниматься подготовкой и отбором волонтеров для мирового чемпионата WorldSkills. Своего рода «перерезанием торжественной ленты» послужило подписание соглашения о сотрудничестве КГБУ «Краевой центр молодежных инициатив» с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в декабре прошлого года Краевой центр молодежных инициатив победил в отборе на право стать ресурсным центром по подготовке волонтеров. Таким образом Хабаровск стал одним из 15 городов страны, в которых будут отбирать волонтеров на чемпионат.

— Конечно же приятно, что Хабаровск получил такой статус, особенно это актуально в связи с тем, что подобные чемпионаты сейчас набирают популярность и в крае, и в России. Волонтеры, которые поедут в Казань, получат большой опыт. И я надеюсь, что они поделятся им с новыми добровольцами, что поможет провести чемпионат России WorldSkills в Хабаровске в 2020 году на высоком уровне, — отметил председатель Комитета по молодежной политике Хабаровского края Евгений Демин

Официальным адресом центра стал Краевой молодежный центр «Поколениум» на улице Первомайской, 25. Именно здесь в скором времени начнутся тренинги.

Кстати, на сегодняшний день уже более 6 тысяч добровольцев со всей России готовы принять участие в мировом чемпионате в Казани. В том числе, 150 заявок уже поступило от жителей Хабаровского края.