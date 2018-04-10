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Роман Бабаев: «Арсенал»? Головин заслуживает внимания ведущих европейских клубов"
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Роман Бабаев: «Арсенал»? Головин заслуживает внимания ведущих европейских клубов" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что в клубе не задумываются над слухами об интересе «Арсенала» к Александру Головину. Представитель руководства клуба отметил, что команда неоднократно справлялась с уходом лидеров.
— Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем, — цитирует ТАСС Бабаева. — Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА. Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно.
Напомним, ЦСКА и «Арсенал» — соперники по 1/4 финала Лиги Европы. В первой встрече армейцы разгромно проиграли в Лондоне со счетом 1:4. Единственный мяч в ворота «канониров» отправил Головин.
Вторая игра состоится 12 апреля, начало 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
ЦСКА расстреляли… но есть Головин // Головин сыграл слабо. Несмотря на гол // Венгер хвалил ЦСКА, Гончаренко — Головина
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