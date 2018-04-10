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Радек Факса и Юлиус Хонка сыграют на чемпионате мира — 2018, Линделль отказался
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Радек Факса и Юлиус Хонка сыграют на чемпионате мира — 2018, Линделль отказался 

Чемпионат.com 1 час назад
Ещё трое игроков «Даллас Старз» определились с решением по своему выступлению на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует клубный журналист Шон Шапиро. Нападающий Радек Факса сыграет за сборную Чехии, защитник Юлиус Хонка выступит в составе сборной Финляндии, а его соотечественник Эса Линделль принял решение турнир пропустить.
24-летний Факса в минувшем сезоне принял участие в 79 матчах, в которых забросил 17 шайб и сделал 16 результативных передач. Радек во второй раз сыграет на мировом первенстве.
22-летний Хонка провёл 42 матча в регулярном чемпионате-2017/18 и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-1». На чемпионате мира 2017 года Юлиус был включён в топ-3 игроков своей сборной.
Ранее стало известно, что Александр Радулов отказался от выступления на турнире, а Джон Клингберг примет окончательное решение после медосмотра.
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