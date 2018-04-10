НХЛ назначила дату драфт-лотереи, наибольшие шансы на выигрыш 1-го выбора у «Баффало»

НХЛ назначила дату драфт-лотереи. Розыгрыш трех первых выборов на драфте-2018 пройдет в Торонто 28 апреля. В нем примут участие все клубы, не попавшие в плей-офф в текущем сезоне, за исключением «Калгари Флэймз», чьи шансы достанутся «Нью-Йорк Айлендерс».

Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора — у занявшего последнее место в турнирной таблице «Баффало Сэйбрз» (18,5%). Далее следуют «Оттава Сенаторз» (13,5%), «Аризона Койотс» (11,5%), «Монреаль Канадиенс» (9,5%) и «Детройт Ред Уингз» (8,5%).