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НХЛ назначила дату драфт-лотереи, наибольшие шансы на выигрыш 1-го выбора у «Баффало»
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НХЛ назначила дату драфт-лотереи, наибольшие шансы на выигрыш 1-го выбора у «Баффало» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
НХЛ назначила дату драфт-лотереи. Розыгрыш трех первых выборов на драфте-2018 пройдет в Торонто 28 апреля. В нем примут участие все клубы, не попавшие в плей-офф в текущем сезоне, за исключением «Калгари Флэймз», чьи шансы достанутся «Нью-Йорк Айлендерс».
Наибольшие шансы на выигрыш общего первого выбора — у занявшего последнее место в турнирной таблице «Баффало Сэйбрз» (18,5%). Далее следуют «Оттава Сенаторз» (13,5%), «Аризона Койотс» (11,5%), «Монреаль Канадиенс» (9,5%) и «Детройт Ред Уингз» (8,5%).
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