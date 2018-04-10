Баскетболисты курских «Русичей» завершают сезон в российской Суперлиге-2 матчами со столичной «Руной»

Всего два матча осталось сыграть в этом очень интересном сезоне подопечным Сергея Ярошенко​

Молодая курская команда стала главным возмутителем спокойствия в Суперлиге-2. Пусть не всегда у «Русичей» получалось отбирать очки у лидеров турнира, например, у ярославского «Буревестника», но быстрая, нацеленная на атаку игра пришлась по вкусу любителям баскетбола.

Насладиться в последний раз в текущем сезоне результативной игрой лучшего снайпера Суперлиги-2, а также лидера по подборам мяча Алексея Альмушева, виртуозным дриблингом Романа Казюлина, разящими трёхочковыми Алексея Косарькова и многочисленной талантливой порослью воспитанников местного баскетбола курские ценители одной из самых зрелищных игр с мячом смогут на этой неделе.

«Русичи» принимают столичную «Руну-Баскет», дважды на прошлой неделе обыгравшую на своём паркете курян и уже обеспечившую себе 9-е место. Куряне вполне могут занять 10-е место при условии победы в одном матче из двух. Дело в том, что в спину дышат спортсмены ставропольского «Динамо», отстающие от наших ребят всего на одно очко. Сезон южане завершают в Тобольске, где с большой долей вероятности дважды выиграют у «Нефтехимика». Поэтому «Русичам» как воздух нужна победа, которую гораздо легче будет добыть при поддержке трибун.

Ждём вас, уважаемые любители баскетбола, в СК БК «Русичи» в посёлке Аккумулятор 11 и 12 апреля на матчах «Русичей» и «Руны-Баскет». Начало игр в 19.00.

А на закуску приятная новость. С 24 марта по 1 апреля в Курске 16 лучших команд страны в финале Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 года рождения разыграли награды турнира. Хозяева из «Русичей» заняли высокое 4-е место. Результат впечатляющий, поскольку наша команда, в отличие от ставшей чемпионом «Москвы-1», полностью укомплектована своими воспитанниками! За будущее «Русичей» можно не беспокоиться!

Болейте за наших, но будьте здоровы!