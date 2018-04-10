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Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч с «Брайтоном»
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Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовы бойкотировать выездной матч с «Брайтоном» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Болельщики "Манчестер Юнайтед" могут бойкотировать выездной матч с «Брайтоном» в чемпионате Англии для привлечения внимания руководства Премьер-лиги и телевизионных компаний к выездным фанатам. Об этом сообщает Manchester Evening News.
Отмечается, что болельщики выразили недовольство в связи с переносом игры своего клуба на пятницу (4 мая), из-за чего им придется в рабочий день преодолевать путь в 800 километров.
"То, что нашим лучшим болельщикам, которые посещают выездные матчи, придется проехать более 250 миль в одну сторону по пробкам, говорит или о некомпетентности, или о наплевательском отношении к болельщикам.
Цинично это выглядит на фоне заявлений клуба и телекомпаний о желании улучшить атмосферу во время матчей", — приводится в заявлении объединения болельщиков Manchester United Supporters Trust.
Ранее «Тоттенхэм» попросил переписать мяч Эриксена в ворота «Сток Сити» на Кейна.
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