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В челябинском зоопарке сняли на видео «весенний танец» медведицы
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В челябинском зоопарке сняли на видео «весенний танец» медведицы 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сотрудники челябинского зоопарка сняли на видео медведицу Машу, радующуюся весне. Довольный и, несмотря на недавнюю спячку, упитанный зверь прыгает в клетке, наслаждаясь лучами солнца. Забавное видео сотрудники выложили на развлекательный портал Pikabu, где у них имеется весьма «раскрученный» аккаунт.
За час пост с видео набрал больше 150 плюсов.
— Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь, оказывается, ещё и откормленные веселые морды существуют, — комментирует один из пользователей сайта под видео.
По данным зоологов, медведи в зоопарке вышли из спячки совсем недавно — в начале апреля. Бурая медведица Маша обычно просыпается одной из последних, так как она дама уже в летах и спешить ей, в общем-то, некуда. Но эта весна стала исключением: Маша проснулась вместе с медведями помоложе.
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