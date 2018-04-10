В челябинском зоопарке сняли на видео «весенний танец» медведицы

Сотрудники челябинского зоопарка сняли на видео медведицу Машу, радующуюся весне. Довольный и, несмотря на недавнюю спячку, упитанный зверь прыгает в клетке, наслаждаясь лучами солнца. Забавное видео сотрудники выложили на развлекательный портал Pikabu, где у них имеется весьма «раскрученный» аккаунт.

За час пост с видео набрал больше 150 плюсов.

— Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь, оказывается, ещё и откормленные веселые морды существуют, — комментирует один из пользователей сайта под видео.

По данным зоологов, медведи в зоопарке вышли из спячки совсем недавно — в начале апреля. Бурая медведица Маша обычно просыпается одной из последних, так как она дама уже в летах и спешить ей, в общем-то, некуда. Но эта весна стала исключением: Маша проснулась вместе с медведями помоложе.