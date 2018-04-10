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Спортсмены «Самбо-70» на соревнованиях завоевали 39 медалей
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Спортсмены «Самбо-70» на соревнованиях завоевали 39 медалей 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
На прошедшем в эти выходные Первенстве Москвы по самбо воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых наград.
Состязания проходили среди подростков старшего возраста 13-14 лет — юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.
Юноши принесли в общую копилку 15 медалей, девушки — 14.
Лучшими из юношей стали: Асангожоев Акбар, Зейналов Давид, Аджиев Ислам, Акобиров Хисрав, Рушев Николай, Амиров Парвиз и Карев Виталий.
Из девушек на высшую ступень пьедестала поднялись: Гридина Матильда, Майорская Виктория, Заирбекова Инсанат и Казакова Александра.
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