Спортсмены «Самбо-70» на соревнованиях завоевали 39 медалей

На прошедшем в эти выходные Первенстве Москвы по самбо воспитанники центра спорта и образования «Самбо-70» завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых наград.

Состязания проходили среди подростков старшего возраста 13-14 лет — юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.

Юноши принесли в общую копилку 15 медалей, девушки — 14.

Лучшими из юношей стали: Асангожоев Акбар, Зейналов Давид, Аджиев Ислам, Акобиров Хисрав, Рушев Николай, Амиров Парвиз и Карев Виталий.

Из девушек на высшую ступень пьедестала поднялись: Гридина Матильда, Майорская Виктория, Заирбекова Инсанат и Казакова Александра.