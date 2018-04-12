Школьники Витебска лучше всех знают язык Шекспира

Устойчивую память, абсолютный лингвистический слух и необходимую в интеллектуальных состязаниях смекалку лучше всех проявили «умники и умницы» из белорусского Витебска. На онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018 в России, школьники этого исторического региона РБ и возглавили топ-10 городов с наилучшими знаниями родного языка Шекспира. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы этих лингвистических дуэлей.

Заслуженную гордость за своих воспитанников разделят преподаватели английского языка и еще двух белорусских регионов. В список лидеров по среднему баллу участников вошли Минск и Мозырь. В целом десятка лидеров выстроилась в этом году в следующем порядке: Витебск (74,8), Новокузнецк (73,3), Минск (73,2), Белгород (72,2), Новокуйбышевск (70,6), Орел (70,6), Одинцово (70,5), Мозырь (70,4), Клин (69,8), Тюмень (69,6).

А всего в олимпиаде попробовали свои силы почти 130 тысяч школьников из 2550 городов и населенных пунктов. В том числе белорусских участников было меньше одного процента: всего около тысячи подростков. Основной костяк эрудитов пришелся на Минск и Витебск, которые на двоих выставили языковую «дружину» в семьсот человек. Прилежание и азарт оказался и в характере 250 конкурсантов из Гомельского региона (в основном из Мозырской школы №14).

Олимпиада, хоть и не Олимпийская, но планку к знанию языка постоянно держит на предельно допустимой дистанции. Организаторы признают с сожалением, что меньше одной сотой процента участников набрали на финише максимальные 100 баллов, и лишь знания шести процентов экспертами оценены выше 90 баллов.

Правда, более скромных, но относительно достойных результатов — более 70 баллов, добилась треть финишировавших на онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Winter 2018.

Неожиданный парадокс эксперты зафиксировали и в возрастных группах участников. Итоги олимпиады даже для педагогов были неприятным сюрпризом: лучше всего школьники знают английский в 7-х и в 11-х классах, а навыки учащихся 9-х и 10-х классов оказались значительно ниже. Девятиклассники набрали, в среднем, 56 баллов из 100 возможных. Но хуже всего школьникам дается грамматика английского языка.

И несколько слов о радостных итогах прошедших турниров. Победители олимпиады с 5-го по 8-й класс получат путевки в Skyeng Camp для изучения английского, а участники из старших классов — поездку за рубеж от Skyeng Travel.

Помимо этого, около 105 призеров и самые активные учителя олимпиады получат ценные гаджеты, сертификаты от Международной школы программирования «Алгоритмика», книги и пособия.