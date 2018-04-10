В Австралии запретили турнир по CoD: WW2

Австралия всю историю своих видеоигр имела с ними весьма напряженные отношения. В стране даже долгое время запрещали игры с возрастным рейтингом старше 15 лет, и лишь не так давно (в 2013-м) появился рейтинг 18+ для взрослых произведений. И эта дурная наследственность по-прежнему дает о себе знать — на днях в сиднейском клубе RSL запретили турнир по Call of Duty: WW2.