В Австралии запретили турнир по CoD: WW2 

Австралия всю историю своих видеоигр имела с ними весьма напряженные отношения. В стране даже долгое время запрещали игры с возрастным рейтингом старше 15 лет, и лишь не так давно (в 2013-м) появился рейтинг 18+ для взрослых произведений. И эта дурная наследственность по-прежнему дает о себе знать — на днях в сиднейском клубе RSL запретили турнир по Call of Duty: WW2.
RSL является организацией, поддерживающей бывших и нынешних военнослужащих австралийской армии. Киберспортивные дисциплины, в принципе, уже давно прописались в ее сиднейском клубе. Там неоднократно проводились различные соревнования, и до сих пор все было в полном порядке. Однако в случае с WW2 возмутился бывший директор клуба и нынешний депутат парламента страны от либеральной партии Дэвид Эллиотт. Дескать, их отцы и деды кровь проливали на войне. А теперь из войны сделали развлечение, да еще и превратили это развлечение в соревнование с гонорарами. Что неправильно, и потому ничего подобного в его любимом клубе не будет. И турнир отменили.