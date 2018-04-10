Ещё
В Австралии запретили турнир по CoD: WW2
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Австралии запретили турнир по CoD: WW2 

Навигатор игрового мира 1 час назад
Австралия всю историю своих видеоигр имела с ними весьма напряженные отношения. В стране даже долгое время запрещали игры с возрастным рейтингом старше 15 лет, и лишь не так давно (в 2013-м) появился рейтинг 18+ для взрослых произведений. И эта дурная наследственность по-прежнему дает о себе знать — на днях в сиднейском клубе RSL запретили турнир по Call of Duty: WW2.
RSL является организацией, поддерживающей бывших и нынешних военнослужащих австралийской армии. Киберспортивные дисциплины, в принципе, уже давно прописались в ее сиднейском клубе. Там неоднократно проводились различные соревнования, и до сих пор все было в полном порядке. Однако в случае с WW2 возмутился бывший директор клуба и нынешний депутат парламента страны от либеральной партии Дэвид Эллиотт. Дескать, их отцы и деды кровь проливали на войне. А теперь из войны сделали развлечение, да еще и превратили это развлечение в соревнование с гонорарами. Что неправильно, и потому ничего подобного в его любимом клубе не будет. И турнир отменили.
Навигатор игрового мира: последние новости
Курица из KFC оказалась символом расизма В двух словах: Еще одна RPG от CD Projekt, System Shock выйдет нескоро и прочее Стример зарабатывает кучу денег на Fortnite
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»6
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?2
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин
Радулов вновь отказался играть за сборную
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение