Диего Перотти: В России пришлось непросто

Легко ли играть с Месси? Что требует от подопечных Хорхе Сампаоли ? Кто главный в Риме? Завоюет ли «Наполи» титул? На эти и другие вопросы издания Clarìn ответил хавбек «Ромы» и сборной Аргентины Диего Перотти

«Я ЦЕНЮ БЕЗОПАСНОСТЬ»

— Вы с семьей живете далеко от центра города… — Да, в Казаль Палокко, это тихий район. Мы очень счастливы. Редко выбираюсь из дома, мне здесь комфортно. Жена, если ей нужно в центр, едет туда на машине, а я остаюсь. Тут замечательно.

Что происходит с Аргентиной и почему во всем виноват Сампаоли

— Что вам больше всего нравится? — Всегда очень ценил безопасность. Здесь можно выходить на улицу когда угодно. Жена спокойно гуляет с ребенком в любое время и может не думать о том, что стемнело, что машины ездят. Это главное. В Аргентине, когда я туда вернусь, мне будет не хватать этого ощущения. Того, что не нужно считаться со временем суток или движением на дорогах.

— Скучаете по Аргентине? — Да. Еще перед отъездом в Европу я сказал, что однажды хотел бы вернуться. Уехал из Морено — и мне его не хватает. Если выдается свободная неделька, всегда еду на родину, да и отпуск провожу там. Пользуюсь паузами, чтобы увидеть родных и друзей. Жена тоже из Морено. Мы в Европе уже давно, но так и не привыкли жить вдали от родных. Когда-нибудь мы вернемся домой.

— Когда это случится? После завершения карьеры? Или еще скажете свое слово в аргентинском футболе? — Мне хотелось бы поиграть в Аргентине, однако контракт с «Ромой» рассчитан до 2021 года, и как минимум этот срок я намерен отработать. Если же придется расставаться раньше — вот тогда и подумаем.

— Что общего у Аргентины и Италии? — В чем-то они похожи, но и различия есть. Здесь тоже часто собираются с друзьями на барбекю. И в Генуе, и в Риме я познакомился с простыми людьми, которые сильно помогают мне. Когда приезжаешь в другую страну, тебе не хочется оставаться в одиночестве, ведь эти неурядицы перенесутся и на поле.

«ТОТТИ В ЭТОМ ГОРОДЕ ГЛАВНЫЙ»

— В Риме к вам хорошо отнеслись? — Я почувствовал себя уютно с первого дня, в команде мне помогли быстро адаптироваться. Люди тут не заносчивые. Я перебрался из Генуи, но никто здесь мне не давал понять, что я приехал из маленького клуба. Когда играешь, то приспосабливаешься быстрее, ведь сразу появляется уверенность. А уверенность в футболе — все. Это накладывает отпечаток и на твою повседневную жизнь.

Тотти забивал, когда еще не было DVD. Ода легенде Рима

— Общаетесь с аргентинцами в «Роме»? — Да, и с Фасио, и с Джонатаном Силвой. С Фасио познакомились еще в «Севилье». Мы и в «Роме» оказались почти одновременно, он мне как брат. Но есть еще бразильцы, голландцы, французы — они тоже создают в команде хорошую обстановку.

— Каково было играть с Тотти, символом «Ромы»? — Он в этом городе главный. Играть с ним было замечательно. Жалею только, что мало, — я приехал в клуб уже на закате его карьеры, и долго насладиться этим временем не удалось. Но я видел то, что он делал на тренировках и как он в одиночку решал исход матчей. Тотти чувствовал поле так хорошо, что его физическая форма отходила на второй план. Мог изменить ход игры, даже закончить ее одним пасом или ударом с 30 метров. Он был здесь лучшим.

— Как себя чувствуют итальянцы после непопадания на чемпионат мира? — Это было ужасно. Тяжелый удар. У футбольной Италии богатая история, отличный состав, и никто не предполагал, что команда не попадет в финальную часть. Не думаю, что ребята будут следить за турниром. Поедут в отпуск и не станут включать телевизор до тех пор, пока чемпионат не закончится. Я бы так и сделал, если бы Аргентина на него не попала. Но, возможно, этот удар станет для итальянцев точкой отсчета для перемен. Он может помочь им начать все сначала.

— А вы в Россию приедете? — Я иду шаг за шагом. Радуюсь тому, что происходит сейчас. Знаю, что мне будет непросто, ведь в сборной много классных игроков. Конечно, намерен биться до конца за место в составе.

В этом сезоне Перотти забил пять мячей в серии А. Фото Gettyimages.ru «ПОНРАВИЛОСЬ ИГРАТЬ С МЕССИ»

— Какие ощущения у вас остались от поездки на товарищеские матчи в Россию в прошлом ноябре? (Аргентинцы победили нашу сборную в Москве — 1:0, а затем уступили в Краснодаре нигерийцам — 2:4. — Прим. ред.) — Превосходные. Конечно, пришлось непросто, ведь я вернулся в сборную после долгого отсутствия, и психология была скорее против меня. Я старался делать то же самое, что в «Роме», и думаю, что Сампаоли это заметил. Такие возможности проявить себя предоставляются нечасто.

Сергей Прядкин : Пусть в Европе не беспокоятся за безопасность на ЧМ — Вы вышли на поле против сборной России вместе с Месси. Что это такое — играть с ним? Дибала, например, признается, что иногда это очень трудно. — Думаю, Пауло говорил что-то другое, и его слова немного исказили. Мне с Месси играть понравилось. Десять минут на поле с лучшим футболистом мира делают тебя счастливым. Это честь, о которой мечтает любой футболист. Трудно — это травмы и то, чего мне стоило восстанавливаться от них.

— Вы общались с Сампаоли в Риме? — Да, он приезжал к нам. Мы разговаривали втроем — он, я и Фасио. Тренер объяснил, что ждет от нас. Хорошо поговорили.

— Как вам вообще показался Сампаоли? Какое впечатление он оставил после этого разговора? — Он очень искренний. И сосредоточен на том, какой желает видеть игру сборной. Главное — Сампаоли хочет выиграть чемпионат мира. Раз уж в нашей команде есть лучший футболист планеты, то и возможностей победить у нас больше, чем у других команд.

— Вы тренировались и у Марадоны… — Верно, в первый раз в сборную меня вызвал именно он. Не устаю повторять, что футбол был благосклонен ко мне. Меня тренировал Марадона, я играл с Месси, Рикельме, Тотти… Что еще можно просить у футбола?

«НАПОЛИ» БУДЕТ ТЯЖЕЛО»

— По-итальянски вы говорите хорошо. — Сейчас — да. Не скажу, что было просто его освоить, хотя меня уверяли, что трудностей не возникнет. Он легче, чем английский или французский, однако не так уж и прост. Помогает ежедневное общение с людьми.

— Что происходит с итальянским футболом? Уровень упал? — Может показаться и так, но «Ювентус» за последние годы дважды играл в финале Лиги чемпионов. Да, футбол здесь основан больше на тактике, но, думаю, его уровень постепенно повышается.

— Способен «Наполи» прервать господство «Ювентуса»? — Я считал так до нашей недавней победы над неаполитанцами 4:2. Но теперь уверен: им будет очень тяжело. Все зависит прежде всего от «Юве» — у ниго есть преимущество, и, думаю, туринцы станут чемпионами.

— Вы к титулу так и не приблизились… — Да, теперь уже и математически — игр осталось немного, и не верю, что «Юве» и «Наполи» будут терять много очков. Мы же, со своей стороны, потеряли немало, сейчас очень об этом сожалеем. Что ж, сосредоточимся на квалификации в Лигу чемпионов!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Диего ПЕРОТТИ

Полузищтник. Родился 26 июля 1988 года в Буэнос-Айресе.

КАРЬЕРА «Депортиво Морон» (2006-2007), «Севилья» (2007-2014), «Дженоа» (2014-2016). С февраля 2016 года — игрок «Ромы».

ДОСТИЖЕНИЯ Обладатель Кубка Испании (2009/10), победитель Лиги Европы (2013/14).

ЗА СБОРНУЮ АРГЕНТИНЫ провел 5 матчей.