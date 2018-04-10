Ещё
Бабаев: про слухи о переходе Головина в «Арсенал» вообще не думаем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабаев: про слухи о переходе Головина в «Арсенал» вообще не думаем 

RT на русском 57 минут назад
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал сообщения СМИ во возможном переходе полузащитника Александра Головина в лондонский «Арсенал».
«Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убеждён, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА», — приводит слова Головина ТАСС.
Он отметил, что не стоит переживать по поводу его возможного перехода в другой клуб.
«Это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», — добавил гендиректор клуба.
Ранее агент заявил, что «Арсенал» может принять решение по трансферу Головина после матчей Лиги Европы.
RT на русском: последние новости
«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в мерсисайдском дерби АПЛ СК начал проверку данных о жестоком обращении с детьми в новосибирской больнице Забелинская выиграла веломногодневку «Тур Таиланда»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»6
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?2
Экс-игрок «Спартака» раскритиковал Карпина1
Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин
Радулов вновь отказался играть за сборную
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение