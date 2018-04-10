Бабаев: про слухи о переходе Головина в «Арсенал» вообще не думаем

«Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убеждён, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА», — приводит слова Головина ТАСС

Он отметил, что не стоит переживать по поводу его возможного перехода в другой клуб.

«Это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше — это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», — добавил гендиректор клуба.

Ранее агент заявил, что «Арсенал» может принять решение по трансферу Головина после матчей Лиги Европы.