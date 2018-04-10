Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина поразил знаниями французского языка

Маленький сын известной певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина , оказывается, прекрасно владеет французским языком. Об этом стало известно благодаря ролику, размещенному звездным папой: в ходе видео юный Гарри отвечает на различные вопросы своего преподавателя.

Гарри на французском допросе,

с юмором подписал опубликованный ролик звездный папа.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 10 Апр 2018 в 1:01 PDT Напомним, двойняшки Елизавета и Гарри родились в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой в 2013 году. Крохи появились на свет благодаря услугам суррогатной матери.

В первом браке артистки в 1971 году родилась дочь Кристина. Она подарила знаменитой маме троих внуков: Никиту (1991 года рождения), Дени (1998) и Клавдию (2012).

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Апр 2018 в 12:54 PDT Фото, видео: Instagram

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