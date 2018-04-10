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Аболмасова стала первой женщиной обладательницей главного приза областных соревнований по шашкам
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Аболмасова стала первой женщиной обладательницей главного приза областных соревнований по шашкам 

Советский спорт 55 минут назад
Фото: Советский спорт
Спортсменка выиграла традиционные соревнования по русским шашкам памяти Алексея Денщикова, которые проходили 7 и 8 апреля в родном для нее поселке Кормиловка. Кристина Аболмасова заняла 1-е место в группе, где соревновались самые опытные шашисты — кандидаты в мастера спорта. Второе место досталось горьковчанину Вадиму Цалко, а замкнул призовую тройку Валерий Шарпатов из Исилькуля.
Среди спортсменов, имеющих первый спортивный разряд, не нашлось равных представителю Таврического района Виталию Берковскому. Даулет Капаров из Исилькуля завоевал «серебро», а бронзовую награду выиграл калачинец Николай Кономарт.
В группе «массовых разрядов», где могли попробовать силы все желающие, обладателем «золота» оказался Александр Дайнес (Кормиловский район). Также на пьедестале побывали Аида Елеушева (Таврический) и Александр Юрлов (Шербакульский).
Всего в состязаниях приняли участие 44 спортсмена из Калачинского, Горьковского, Тюкалинского, Исилькульского, Нижнеомского, Русско-Полянского, Азовского и Кормиловского районов.
Вслед за взрослыми за доски сядут школьники. 14 апреля в Калачинской общеобразовательной школе №4 (ул. Калинина, 62) пройдет региональный этап всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Их участниками станут команды из четырех человек (включая минимум одну девочку) 14-ти лет и младше. Свои заявки на турнир уже подали команды из Кормиловского, Калачинского, Исилькульского, Знаменского и Марьяновского районов.
Напомним, что победители регионального этапа отправятся на финал, который традиционно пройдет на Черноморском побережье — в поселке Лоо под Сочи. В этом раз соревнования запланированы с 28 мая по 9 июня. В 2017 году в финальной части турнира участвовали команды из Кормиловского и Исилькульского районов.
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