Аболмасова стала первой женщиной обладательницей главного приза областных соревнований по шашкам

Спортсменка выиграла традиционные соревнования по русским шашкам памяти Алексея Денщикова, которые проходили 7 и 8 апреля в родном для нее поселке Кормиловка. Кристина Аболмасова заняла 1-е место в группе, где соревновались самые опытные шашисты — кандидаты в мастера спорта. Второе место досталось горьковчанину Вадиму Цалко, а замкнул призовую тройку Валерий Шарпатов из Исилькуля.

Среди спортсменов, имеющих первый спортивный разряд, не нашлось равных представителю Таврического района Виталию Берковскому. Даулет Капаров из Исилькуля завоевал «серебро», а бронзовую награду выиграл калачинец Николай Кономарт.

В группе «массовых разрядов», где могли попробовать силы все желающие, обладателем «золота» оказался Александр Дайнес (Кормиловский район). Также на пьедестале побывали Аида Елеушева (Таврический) и Александр Юрлов (Шербакульский).

Всего в состязаниях приняли участие 44 спортсмена из Калачинского, Горьковского, Тюкалинского, Исилькульского, Нижнеомского, Русско-Полянского, Азовского и Кормиловского районов.

Вслед за взрослыми за доски сядут школьники. 14 апреля в Калачинской общеобразовательной школе №4 (ул. Калинина, 62) пройдет региональный этап всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Их участниками станут команды из четырех человек (включая минимум одну девочку) 14-ти лет и младше. Свои заявки на турнир уже подали команды из Кормиловского, Калачинского, Исилькульского, Знаменского и Марьяновского районов.

Напомним, что победители регионального этапа отправятся на финал, который традиционно пройдет на Черноморском побережье — в поселке Лоо под Сочи. В этом раз соревнования запланированы с 28 мая по 9 июня. В 2017 году в финальной части турнира участвовали команды из Кормиловского и Исилькульского районов.